Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato numerose operazioni nelle zone centrali della città, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e contrastare attività illecite. Diversi agenti sono stati impegnati in blitz e controlli mirati, portando all’arresto di alcune persone e a perquisizioni in vari quartieri. Le operazioni si sono concentrate sui punti considerati critici per la sicurezza urbana.

Le strade di Bolzano sono state teatro di un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine nelle ultime quarantotto ore, con l’obiettivo di presidiare i nodi nevralgici della sicurezza urbana. L’operazione straordinaria, voluta dal Questore Giuseppe Ferrari, ha la sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, portando a un bilancio di 233 persone identificate, 70 veicoli sottoposti a verifica, due arresti, quattordici denunce e un provvedimento di espulsione. Il cuore delle attività si è concentrato in zone ad alta densità di passaggio e sensibilità sociale: il parco Cappuccini, la zona di piazza Verdi e l’area commerciale del WaltherPark sono stati i principali scenari dei controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia alla criminalità a Bolzano: arresti e blitz nelle zone chiave

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