In una città dove i profumi di primavera si mescolano alle tradizioni dolciarie, un’attrice nota si apre raccontando il suo legame con il territorio e il suo ultimo progetto cinematografico. Accanto a un regista noto, la protagonista si prepara a portare sul grande schermo una storia che unisce passione e radici. L’evento segna un nuovo capitolo nella scena culturale locale, con l’attenzione rivolta alle collaborazioni tra artisti e la valorizzazione delle tradizioni.

A Palermo, tra i profumi della primavera e la passione per le tradizioni dolciarie, l'attrice Giusy Buscemi si racconta attraverso il legame profondo con la sua terra e il nuovo progetto cinematografico che la vede protagonista insieme a Pif. Il film esplora il confine sottile tra desiderio gastronomico e devozione spirituale, utilizzando la pasticceria siciliana come motore narrativo di una storia d'amore e trasformazione. La trama dell'opera mette al centro Arturo, un agente immobiliare di tre .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Buscemi e Pif: tra amore e pasticceria, il segreto dei nuovi sciù

Che Dio perdona a tutti: intervista a Pif e Giusy Buscemi. Tra religione e zuccheroIl nuovo film di Pif, Che Dio perdona a tutti, riflette e fa riflettere sulla fede e le sue ipocrisie, tra tradizioni da far evolvere e ossessioni...

Leggi anche: Che Tempo Che Fa: Sabrina Ferilli, Pif, Giusy Buscemi e Tredici Pietro tra gli ospiti