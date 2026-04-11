La squadra di Brescia ha conquistato una vittoria a Venezia, salendo in cima alla classifica con 28 punti, in attesa della partita della Virtus. Nel frattempo, Reggio Emilia ha superato Cremona, consolidando la propria posizione in classifica. La lotta per i vertici del campionato continua con diverse squadre impegnate a migliorare il proprio posizionamento.

Negli anticipi della 26? giornata di serie A pesa come un macigno la vittoria di Brescia al Taliercio per 74-89. I lombardi ringraziano super Burnell (28 punti con 917 al tiro) e scalano nuovamente la testa della classifica spingendo Venezia fuori dalla corsa ai primi due posti. Al Palabigi gioco facile per Reggio Emilia contro Cremona (Caupain 20) e ottava vittoria nel girone di ritorno: nessuna squadra in Lba ha fatto meglio. Sette vittorie nelle ultime otto e miglior squadra del girone di ritorno. Avanti così, le prime quattro in campionato dovranno pregare a lungo per non accoppiarsi con Reggio Emilia. Che asfalta Cremona 96-78 e aggancia nuovamente Trieste al sesto posto con 22 punti in classifica e la supera per gli scontri diretti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Burnell spinge Brescia: vittoria a Venezia e primato. Reggio Emilia ok su Cremona

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