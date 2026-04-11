Buon onomastico Gemma oggi 11 aprile immagini da condividere sui social

Oggi, 11 aprile, si celebra la memoria di Santa Gemma Galgani, una mistica italiana nata a Capannori e morta a Lucca nel 1903 all'età di 25 anni. In questa giornata molte persone condividono immagini e auguri sui social per ricordare questa figura religiosa. La festività è dedicata alla sua figura e al suo ricordo.

Si festeggia oggi, 11 aprile, Santa Gemma Galgani, mistica italiana, originaria di Capannori, deceduta l’11 aprile 1903 a Lucca a soli 25 anni. Fu beatificata da Papa Pio IX nel 1933 e canonizzata da PIO XII nel 1940. Viene celebrata nel giorno della sua scomparsa anche se l’ordine passionista e l’arcidiocesi di Lucca la celebrano il 16 maggio. Santa Gemma Galgani, il dramma familiare e le stigmate. Studiò presso le Suore Oblate dello Spirito Santo fin quando la famiglia accusò un rovescio economico che la portò al fallimento. Costretta a trasferirsi in un appartamento in via del Biscione, poi intitolata alla Santa. Qui la giovane Gemma affermò di aver ricevuto le stigmate dopo aver fatto voto di castità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Gemma oggi 11 aprile, immagini da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Ugo oggi 1 aprile, immagini e gif da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Cristiano, Christian oggi 7 aprile, immagini e gif da condividere sui social