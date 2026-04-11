Bruxelles ha attenzionato il voto in Ungheria | scenario romeno o Maidan se i magiari non votano giusto?

A Bruxelles si è osservato con attenzione il voto in Ungheria, dove le elezioni sono state caratterizzate da restrizioni e tensioni. Gli ungheresi non hanno potuto partecipare a una normale tornata elettorale, che avrebbe previsto confronti tra candidati e dibattiti tradizionali. La situazione ha suscitato discussioni sulle modalità di voto e sulle possibili ripercussioni in caso di esiti controversi. La questione rimane al centro delle attenzioni internazionali e delle analisi politiche.

Agli ungheresi non viene data la possibilità di svolgere una normale tornata elettorale con le sue normali polemiche fra i candidati. Sulle elezioni parlamentari di Budapest l’attenzione mediatica internazionale infatti è altissima, perché l’Unione Europea e i membri più europeisti ne hanno fatto un’istanza radicalizzata, una scelta fra democrazia e dittatura, fra vita o morte. Da tempo Bruxelles cerca di influenzare la società magiara, per esempio trattenendo i fondi comunitari a causa di “timori” sullo stato di diritto. Salvo poi criticare aspramente il premier Orbán quando in sede UE esercita il suo sacrosanto diritto di veto su determinate questioni.🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Bruxelles ha attenzionato il voto in Ungheria: scenario romeno o Maidan se i magiari non votano "giusto”? Rivola: "Il 2026 sarà la prova del nove per Bezzecchi, spero di superarla insieme"Bezzecchi ha chiuso la stagione 2025 con una crescita evidente, consolidando una traiettoria di progressi in costante aumento in sella alla RS-GP di... L’Ungheria bloccherà "per 100 anni” l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione EuropeaL’attacco frontale di Zelensky a Davos ha giustamente irritato il premier magiaro Orbán, che ha quindi deciso di rispondere a tono.