Bruxelles ha attenzionato il voto in Ungheria | scenario romeno o Maidan se i magiari non votano giusto?

Da follow.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bruxelles si è osservato con attenzione il voto in Ungheria, dove le elezioni sono state caratterizzate da restrizioni e tensioni. Gli ungheresi non hanno potuto partecipare a una normale tornata elettorale, che avrebbe previsto confronti tra candidati e dibattiti tradizionali. La situazione ha suscitato discussioni sulle modalità di voto e sulle possibili ripercussioni in caso di esiti controversi. La questione rimane al centro delle attenzioni internazionali e delle analisi politiche.

Agli ungheresi non viene data la possibilità di svolgere una normale tornata elettorale con le sue normali polemiche fra i candidati. Sulle elezioni parlamentari di Budapest l’attenzione mediatica internazionale infatti è altissima, perché l’Unione Europea e i membri più europeisti ne hanno fatto un’istanza radicalizzata, una scelta fra democrazia e dittatura, fra vita o morte. Da tempo Bruxelles cerca di influenzare la società magiara, per esempio trattenendo i fondi comunitari a causa di “timori” sullo stato di diritto. Salvo poi criticare aspramente il premier Orbán quando in sede UE esercita il suo sacrosanto diritto di veto su determinate questioni.🔗 Leggi su Follow.it

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© Follow.it - Bruxelles ha attenzionato il voto in Ungheria: scenario romeno o Maidan se i magiari non votano &quot;giusto”?

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