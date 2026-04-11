Brutta battuta d' arresto per il Cesena che cade a Castellammare di Stabia Si complica il discorso playoff

Il Cesena ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro la squadra di Castellammare di Stabia. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva sotto la guida dell'allenatore Cole, dopo quella di Mantova. La squadra ora si trova in una posizione difficile per la corsa ai playoff, dovendo sperare che la Carrarese non vinca in casa della Reggiana. La partita si è conclusa con il Cesena che non è riuscito a segnare.

Brutta battuta d'arresto per il Cesena che perde 2-0 a Castellammare di Stabia. Arriva la seconda sconfitta della gestione Cole dopo quella di Mantova, il discorso playoff ora si complica perché i bianconeri sono costretti a sperare che la Carrarese non vinca in casa della Reggiana. Al Menti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischioCesena, 11 aprile 2026 – Il Cesena torna da Castellamare, tana della Juve Stabia, con un 2-0 sul groppone, maturato tutto in un secondo tempo mal...