Nelle ore che precedono un importante appuntamento elettorale nel cuore dell’Europa, si moltiplicano le voci di presunti brogli e irregolarità nel voto. Le accuse tra le forze politiche si susseguono, alimentando un clima di tensione e incertezza. La situazione si fa sempre più intricata, con le autorità chiamate a garantire la regolarità delle operazioni e a rispondere alle contestazioni sollevate.

. Alla vigilia di un appuntamento elettorale considerato decisivo per gli equilibri interni, il clima politico nel cuore dell’Europa è segnato da tensione e accuse incrociate. Il premier, tramite il suo portavoce, ha puntato il dito contro il funzionamento di Facebook, sostenendo che l’algoritmo stia agendo per «lavorare contro i partiti governativi». Al centro dello scontro c’è anche la crescita del leader di opposizione, che ha rafforzato la propria visibilità proprio attraverso le piattaforme digitali. Lo spettro dei brogli elettorali e le denunce preventive. Le dichiarazioni del governo collegano l’attuale fase politica all’impatto dei social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Brogli sul voto”. Le voci sono assillanti: si preannuncia un terremoto politico

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