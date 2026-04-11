Brindisi torni a essere attrattiva anche attraverso la rimozione di vincoli e posizioni preconcette
A Brindisi, tre rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo a una comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Secondo loro, questa nota avrebbe impedito di considerare un importante progetto di investimento nautico nel porto locale. La discussione si concentra sulla possibilità di rimuovere vincoli e pregiudizi per rendere la città più attrattiva dal punto di vista portuale e commerciale.
BRINDISI - Per Massimo Pagliara (Cisal), Davide Sciurti (FismicConfsal) e Damiano Flores (Ugl), “la nota con cui l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale ha, di fatto, chiuso i ponti alla possibilità di realizzare un grande investimento nautico nel porto di Brindisi, desta.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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