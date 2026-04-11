Nella notte tra venerdì e sabato, a Brindisi, si sono verificati due incendi. Uno di questi ha coinvolto il vano tecnico di una palestra in via Montebello, danneggiando anche l’area di ingresso dell’edificio. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire se i due incendi siano collegati e se ci siano state cause di natura dolosa. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

Un rogo ha colpito il vano tecnico di una palestra situata in via Montebello a Brindisi nella notte tra venerdì e sabato, provocando danni anche alla parte d’ingresso della struttura. L’incendio, scoppiato poco dopo la mezzanotte nel locale dove è alloggiata la caldaia, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia scientifica, mentre gli inquirenti indagano sulla possibilità che l’evento sia stato causato da un atto doloso. Indagini tecniche e coincidenze nel capoluogo messapico. Le autorità stanno ora analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze per ricostruire la dinamica del passaggio nel quartiere e identificare eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, due incendi in una notte: indagini sul possibile dolo

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