Nel corso di un’intervista, un dirigente del calcio italiano ha espresso la necessità di avere idee chiare e figure di rilievo alla guida della FIGC. Ha poi indicato due possibili candidati, ritenuti adatti per il ruolo di presidente, suggerendo i loro nomi come alternative valide. Le sue parole sono state raccolte dai microfoni di un quotidiano locale, in un momento di discussione pubblica sulla futura leadership del calcio nazionale.

di Francesco Spagnolo Braida ai microfoni de Il Messaggero Veneto ha analizzato il momento del calcio italiano proponendo i nomi di Maldini e Del Piero per la FIGC. Il mondo del calcio italiano attraversa una crisi d’identità profonda, e quando il mare è in tempesta, è opportuno ascoltare chi ha navigato e vinto tutto. Uno di questi nomi è certamente quello di Braida, ex dirigente del Milan durante l’epopea d’oro di Silvio Berlusconi, in coppia con l’amministratore delegato Adriano Galliani, oggi è il vicepresidente del Ravenna in Serie C ed è stato intervistato da Il Messaggero Veneto. Il dirigente friulano, architetto di successi leggendari in rossonero, ha analizzato con lucidità il momento attuale, segnato dal fallimento della Nazionale e dalla necessità di una ristrutturazione totale del sistema.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braida si espone sul nuovo presidente FIGC: «Servono idee e uomini di spessore. Questi due nomi sarebbero quelli giusti»

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