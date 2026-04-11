Bowie risponde a Simeone ma decide Casadei | Hellas sconfitto anche a Torino

Nella trentaduesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona ha subito la sua ottava sconfitta di fila, perdendo 2-1 contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino nel match disputato sabato pomeriggio. La partita ha visto la decisione di Casadei di rispondere a Simeone, senza coinvolgere Bowie, che era stato inizialmente indicato come possibile protagonista. La squadra ospite ha concluso la gara con il risultato a favore dei padroni di casa.