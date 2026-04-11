Bowie risponde a Simeone ma decide Casadei | Hellas sconfitto anche a Torino
Nella trentaduesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona ha subito la sua ottava sconfitta di fila, perdendo 2-1 contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino nel match disputato sabato pomeriggio. La partita ha visto la decisione di Casadei di rispondere a Simeone, senza coinvolgere Bowie, che era stato inizialmente indicato come possibile protagonista. La squadra ospite ha concluso la gara con il risultato a favore dei padroni di casa.
Sembra non aver fine l'emorragia di sconfitte dell'Hellas Verona, che allunga la striscia ad otto battute d'arresto consecutive allo stadio Olimpico Grande Torino, nella trentaduesima giornata di Serie A, dove i granata si sono imposti con il risultato di 2-1 nel pomeriggio di sabato. Gli.🔗 Leggi su Veronasera.it
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