Botte alla moglie in dolce attesa e conseguente perdita del nascituro | ora il carcere

Una donna in gravidanza è stata colpita durante una lite, con conseguenze fatali per il nascituro. La Polizia ha arrestato l’uomo coinvolto, chiudendo così un episodio di violenza domestica che ha segnato profondamente la vita della famiglia interessata. Gli agenti hanno concluso le indagini e proceduto con le misure restrittive nei confronti dell’autore del gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui casi di violenza nelle mura domestiche.

La Polizia di Stato pone la parola fine ad una storia di violenza che ha messo in ginocchio una donna e i suoi figli costretti a vivere nel terrore e in uno stato di schiavitù. L'8 aprile la Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa poche ore prima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Botte alla moglie che finisce in terapia intensiva: 51enne in carcereL’episodio risale allo scorso 17 gennaio: la donna era stata violentemente aggredita dal marito, riportando gravissimi traumi tali da determinare una... Mesi di botte e minacce alla moglie: 23enne finisce in carcereUn'articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, ha portato all'arresto a Pontedera, con conseguente custodia... Temi più discussi: Mesi di botte e minacce alla moglie: 23enne finisce in carcere; Botte alla moglie in dolce attesa e conseguente perdita del nascituro: ora il carcere; Botte alla moglie, operaio allontanato da casa; Violenze sulla moglie. Offese e botte. Giovane arrestato. Botte alla moglie, operaio allontanato da casaTolentino, l’allarme ai carabinieri per un violento litigio in famiglia. Al pronto soccorso, un mese di prognosi alla donna per le lesioni subite ... ilrestodelcarlino.it Picchia e morde la moglie con il figlio nato 9 giorni prima in braccio: arrestatoImmagine di repertorio Morsi e pugni al volto alla moglie mentre lei tiene in braccio... Morsi e pugni al volto alla moglie mentre lei tiene in braccio il neonato di nove giorni. La centrale operativa ... itacanotizie.it Un anno di botte, morsi, bicchieri di vetri e soprammobili scagliati contro una bambina di 9 anni. Il tutto, stando all'accusa, per mano della sua mamma. È con l'ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati che una 40enne di origini peruviane residente in provinci - facebook.com facebook Maltrattava la figlia di nove anni con botte e morsi: indagata 40enne in Salento x.com