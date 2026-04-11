Bosa l’autopsia svela l’orrore | il figlio uccide il padre col cacciavite

Un’autopsia condotta nel pomeriggio presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Monserrato ha chiarito le cause della morte di un uomo di 78 anni a Bosa. L’analisi ha confermato che il decesso è stato provocato da un’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Pischedda, durante la quale il figlio dell’uomo ha colpito il padre con un cacciavite.

L’esame autoptico condotto nel pomeriggio presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Monserrato ha fornito i dettagli definitivi sulla morte di Giuseppe Pinna, il settantottenne caduto vittima di un’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Pischedda a Bosa. Le indagini della Procura di Oristano hanno permesso di ricostruire la tragica dinamica del decesso, avvenuto dopo una violenta disputa all’interno dell’abitazione familiare. Secondo quanto emerso dalle analisi effettuate dal medico legale Roberto Demontis, l’anziano è stato colpito in più punti con un cacciavite, infliggendo ferite che si sono rivelate fatali. L’aggressore è identificato nel figlio, Paolo Pinna, di 42 anni, accusato di omicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa, l’autopsia svela l’orrore: il figlio uccide il padre col cacciavite Tragedia a Bosa: figlio uccide il padre con un cacciaviteUn uomo di 78 anni è venuto a mancare nella tarda mattinata di questo giovedì 9 aprile 2026, dopo un violento attacco subito nella sua abitazione di... Orrore in casa in Sardegna, 41enne uccide il padre con un cacciavite(Adnkronos) – Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite.