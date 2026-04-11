Recentemente, sulla facciata di una palazzina è stato rimosso il noto cartello con la scritta

La storica scritta è stata cancellata dal restauro della facciata della palazzina, che è stata pitturata ex novo. Ma Borgunto resta "Zona Degobbizzata". A ribadirlo ci pensa il cartello affisso in questi giorni all’ingresso del paese. L’iniziativa goliardica, testimonianza della fede calcistica per la Fiorentina, ha suscitato curiosità e commenti sui social locali, come il gruppo Facebook "Sei di Fiesole se", dove i residenti hanno ironizzato sul fatto che non servisse nemmeno un cartello, dato che la storica frazione di Fiesole è nota per il suo forte attaccamento ai colori viola e "libera" da tifosi juventini. "Quella scritta fa parte nella nostra tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borgunto cuore viola. Spunta il cartello: "Zona degobizzata". L’ironia sui social

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