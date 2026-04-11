Negli ultimi mesi si registra un aumento significativo delle richieste di mutui coprenti al 100% dell’immobile, con una crescita del 36% rispetto al periodo precedente. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nel mercato immobiliare italiano, dove sempre più acquirenti optano per finanziamenti che non prevedono alcun acconto. Le banche continuano a offrire questa soluzione, facilitando l’accesso alla casa senza l’obbligo di versare una somma iniziale.

L’accesso alla proprietà immobiliare in Italia sta vivendo una trasformazione strutturale, trainata da un massiccio ritorno dei finanziamenti che coprono l’intero valore dell’acquisto. Nel corso del 2025, i mutui al 100% hanno registrato una spinta del 36,6% rispetto all’anno precedente, arrivando a rappresentare un quarto di tutte le erogazioni per la casa. Il nuovo volto del mercato immobiliare e il potere d’acquisto. I dati raccolti da Qualis Credit Risk evidenziano come il mercato stia scivolando verso valori mediamente più alti. Il prezzo delle abitazioni è salito del 4,3%, attestandosi su una quota di 148 mila euro, mentre l’importo medio dei prestiti ha seguito una traiettoria simile con un incremento del 4,2%, toccando i 138.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom mutui al 100%: sale il +36% degli acquisti senza anticipo

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