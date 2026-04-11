Nel 2026, le famiglie continuano a confrontarsi con costi elevati per le bollette di luce e gas, che rappresentano uno dei principali oneri mensili. Anche quest'anno, sono previste agevolazioni per alcuni utenti, in base a specifici criteri di reddito e composizione familiare. Le misure mirano a ridurre l'impatto delle tariffe energetiche su chi ha minori possibilità di spesa. La normativa riguarda sia le utenze domestiche che i soggetti con particolari requisiti.

Il caro energia pesa ancora sulle famiglie e, anche nel 2026, le bollette restano una delle spese più difficili da gestire. Per questo motivo sono stati confermati gli aiuti per ridurre i costi di luce e gas, anche se non tutti sanno di averne diritto. Il bonus bollette è uno degli strumenti principali. Non si tratta di un contributo che arriva sul conto, ma di uno sconto diretto applicato nelle fatture. In pratica, si paga meno senza dover fare calcoli o richieste complicate. Il bonus è destinato soprattutto alle famiglie con redditi medio-bassi. Il parametro fondamentale è l’ISEE, che serve a stabilire se si rientra nei requisiti. Negli ultimi anni il sistema è stato semplificato: nella maggior parte dei casi non serve presentare domanda.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus bollette 2026: chi ha diritto agli sconti su luce e gas

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