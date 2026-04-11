Bonus bebè 2026 necessario l’Isee per prestazioni familiari | come presentarlo

Per ricevere il bonus bebè 2026, una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato, sarà necessario presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) dedicato alle prestazioni familiari. Questa nuova procedura richiede alle famiglie di aggiornare e presentare il documento per poter accedere alla misura di sostegno prevista dal governo. La richiesta dovrà essere effettuata seguendo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Per ottenere il bonus bebè, l’una tantum da 1.000 euro che le famiglie possono avere per ogni nuovo nato o adottato, bisognerà presentare l’ Isee specifico per le prestazioni familiari. Lo ha specificato l’Inps in una circolare, chiarendo anche quali saranno le procedure da seguire per presentare le domande. Nonostante questo, non è ancora stata pubblicata la data dalla quale sarà possibile fare domanda per il bonus bebè. Questo sussidio è rimasto l’unico sostegno economico dello Stato alle nascite oltre all’Assegno unico universale, che negli ultimi anni ha inglobato tutti i bonus che si erano accumulati nei vari interventi in aiuto delle famiglie con figli a carico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nuovo Isee 2026 per prestazioni familiari e inclusione: soglie casa più alte e maggiorazioni rafforzate per i figliDal 1° gennaio 2026 è operativa una nuova modalità di calcolo dell’Isee destinata ad alcune misure di sostegno economico.

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Al via le domande per il Bonus Bebè! Non c’è notizia più bella del pianto di un neonato che riempie le nostre strade. In questi primi tre mesi del 2026, la nostra comunità si è arricchita di ben 12 nuove piccole vite: Gennaio: 5 nascite Febbraio: 2 nascite - facebook.com facebook