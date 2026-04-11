Bolzano scoperto il giro di patentini falsi | 4.000€ per ogni certificato

A Bolzano, un ex addetto alla sicurezza di un ospedale è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza dopo un’indagine che ha portato alla luce un traffico di patentini falsi. Secondo quanto accertato, il sistema prevedeva l’acquisto di certificati linguistici contraffatti a un costo di circa 4.000 euro ciascuno. L’indagine ha coinvolto diverse persone e ha fatto emergere dettagli sulla modalità di vendita dei documenti falsificati.

Un ex addetto alla sicurezza dell’ospedale di Bolzano è stato condotto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza in seguito a un’inchiesta che ha svelato un sistema di compravendita di certificati linguistici falsi. L’indagato, che operava come guardia giurata presso la struttura sanitaria del capoluogo, è accusato di aver gestito una rete volta a fornire attestati di bilinguismo irregolari, necessari per l’accesso o la stabilizzazione nei posti di lavoro della pubblica amministrazione provinciale. Il meccanismo dei patentini e il ruolo dell’intermediario. Le indagini condotte dalla Procura di Bolzano hanno permesso di ricostruire un giro di documenti contraffatti, presunti originati da una scuola di lingue situata in territorio tedesco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, scoperto il giro di patentini falsi: 4.000€ per ogni certificato Bolzano, colpo allo spaccio: sequestrati 5.000 dosi di drogaLa sicurezza urbana e il controllo del territorio nelle zone di confine tra Bolzano e la Bassa Atesina sono stati al centro di un’operazione dei... Bolzano: smontato il giro dei finti militari, oro e anello del ’68Un’anziana cittadina di Bolzano è stata vittima di una truffa basata sulla finta identità di un militare, portando all’arresto immediato del...