Bologna Children’s Book Fair | tra Pinocchio e l’IA si scrive il futuro

Da domani a sabato, Bologna ospiterà la Bologna Children’s Book Fair, un evento internazionale dedicato ai libri per bambini. La fiera si concentra quest’anno su fiabe e favole, con uno sguardo alle innovazioni offerte dall’intelligenza artificiale nel campo della narrazione. L’appuntamento coinvolge espositori, autori e professionisti del settore, offrendo uno spazio per presentazioni, incontri e scambi di idee. La manifestazione si svolge nel centro della città e durerà quattro giorni.

Bologna si prepara ad accogliere, dal 13 al 16 aprile, la Bologna Children’s Book Fair, un appuntamento internazionale che quest’anno pone l’accento su fiabe, favole e sulle nuove frontiere della narrazione attraverso l’intelligenza artificiale. L’evento, ospitato nei padiglioni di Bologna Fiere, vede la Norvegia come Paese Ospite d’Onore con il tema What if? e celebra, tra le varie ricorrenze, il bicentenario della nascita di Carlo Collodi attraverso iniziative dedicate a Pinocchio. L’eredità di Collodi e il potere della narrazione visiva. Il fulcro culturale dell’edizione attuale ruota attorno alla figura del burattino più celebre della letteratura, celebrato con il Pinocchio Day previsto per il 14 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna Children’s Book Fair: tra Pinocchio e l’IA si scrive il futuro 10 libri per bambini tra le novità del Bologna Children's Book Fair 2026Ecco 10 nuovi titoli presentati alla fiera, più una (o meglio tre) bonus track finali. I dolci segreti della Bologna Children’s Book FairBologna, 11 aprile 2026 – La Bologna Children’s Book Fair, fiera dedicata all’editoria per l’infanzia, ogni anno porta sotto le Due Torri il cuore di...