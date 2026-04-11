Bolletta fantasma e minaccia di distacco del gas il ' calvario' di un cittadino casertano
Un cittadino di Caserta ha ricevuto un’intimazione di pagamento di 406,14 euro relativa a una bolletta del gas, accompagnata dalla minaccia di un possibile distacco della fornitura. La società responsabile non ha fornito risposte alle richieste di chiarimento del residente, che si trova così a dover affrontare questa situazione senza ulteriori spiegazioni o conferme ufficiali.
Un’intimazione di pagamento di 406, 14 euro, la minaccia del distacco della fornitura del gas e la mancanza di riscontro da parte della società gestrice. E’ il ‘paradosso’ che sta vivendo un cittadino casertano che spiega: “Mi ritrovo al centro di una vessazione burocratica ed economica che mette. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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