Sabato 11 aprile alle 18.30 presso il Multisala Impero di Varese si terrà la proiezione del documentario Tutta vita, diretto da Valentina Cenni. Alla proiezione sarà presente anche il musicista Stefano Bollani. L’evento vede la collaborazione tra il cinema e il mondo della musica, un’occasione per approfondire il lavoro della regista e ascoltare le riflessioni del musicista. La serata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato 11 aprile, alle ore 18.30, il Multisala Impero di Varese ospiterà la proiezione del documentario Tutta vita, con la partecipazione diretta della regista Valentina Cenni e del musicista Stefano Bollani. L’opera, che ha già debuttato alla Festa del Cinema di Roma, esplora l’universo del jazz come strumento per indagare concetti quali la libertà e l’ascolto attraverso il processo creativo di un ensemble di alto livello. Il jazz come specchio dell’esistenza umana. L’esigenza di dare forma visiva a questo progetto è scaturita nel desiderio di Valentina Cenni di descrivere un approccio alla musica caratterizzato da una profonda consapevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollani e Cenni a Varese: il jazz diventa metafora di libertà

Bollani e Cenni presentano il documentario Tutta Vita dedicato al pianista jazzUn’esperienza immersiva tra musica, libertà creativa e racconto intimo dell’arte.

Stefano Bollani e Valentina Cenni presentano il documentario "Tutta vita": il racconto di un ensemble straordinario di musicisti jazz(askanews) – Parte il primo aprile da Palermo, per proseguire poi a Napoli, Firenze e in tanti cinema in tutta Italia il tour con cui Stefano Bollani...

Temi più discussi: Bollani, Cenni e il concerto all star: Quando ci ricapita; Stefano Bollani e Valentina Cenni al Metropolitan; Stefano Bollani e Valentina Cenni a Varese per presentare il documentario Tutta vita; Tutta Vita, la regista Valentina Cenni e Stefano Bollani in sala al Cinema Astra di Firenze.

Stefano Bollani e Valentina Cenni a Varese per presentare il documentario Tutta vitaI due artisti introdurranno la proiezione del film Tutta vita, un documentario dedicato alla forza creativa del jazz e alla magia dell’improvvisazione. Biglietti sul sito ufficiale del cinema ... varesenews.it

Il jazz prende vita sul grande schermo: Bollani al MIV presenta Tutta vitaIncontro speciale a Varese con il pianista e la regista Cenni. Un viaggio nella magia dell’improvvisazione tra grandi maestri e nuovi talenti. laprovinciadivarese.it

Valentina Cenni, regista del documentario, racconta come è nato il progetto che vede protagonista Stefano Bollani e altre musicisti. Sabato 11, alle 18.30 saranno presenti al Miv di Varese LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/valentina-cenni-tutta-vit - facebook.com facebook