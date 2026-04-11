Boga colpisce l’Atalanta | trionfo Juve che accende la Champions

Sabato 11 aprile 2026, a Bergamo, Jeremie Boga ha segnato un gol decisivo per la Juventus, contribuendo alla vittoria contro l’Atalanta. La gara si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione della squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita ha visto i bianconeri affrontare diverse difficoltà, ma il gol di Boga ha cambiato l’andamento dell’incontro.

Jeremie Boga ha siglato un traguardo fondamentale per la Juventus di sabato 11 aprile 2026, trasformando una serata di sofferenza tattica a Bergamo in un tassello cruciale per la corsa verso la Champions League. Il giovane attaccante, arrivato in prestito dall’Olympique Marseille, ha trovato la rete contro il suo ex club, garantendo tre punti vitali che permettono alla squadra bianconera di avvicinarsi al terzo posto occupato dal Milan, superando temporaneamente il Como prima della sfida prevista per domenica sera contro l’Inter. L’efficacia del singolo contro il dominio territoriale dell’Atalanta. Il Gewiss Stadium ha ospitato un confronto che ha una netta discrepanza tra il controllo del gioco e l’efficacia clinica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boga colpisce l’Atalanta: trionfo Juve che accende la Champions Leggi anche: La legge dell’ex ferisce l’Atalanta: Boga regala tre punti alla Juve, la Champions si allontana Boga a DAZN: «Col cuore abbiamo dimostrato che vogliamo andare in Champions. La Juve mi ha salvato la vita e la carriera»Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino.