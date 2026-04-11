Poco prima della partita tra Atalanta e Juventus, un calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha espresso il desiderio di vincere e ha commentato il rinnovo del tecnico, dicendo di essere contento. Inoltre, ha condiviso il suo pensiero sul futuro e sul riscatto, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua intervista si inserisce nel prepartita, con attenzione alle strategie e alle motivazioni del team.

di Francesco Spagnolo Boga a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky. Le dichiarazioni sul big match della New Balance Arena. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus, Boga ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. ATALANTA – « Penso che oggi sarà una partita importante per noi. E faremo di tutto per portarla a casa ». PARTITA DA EX – « E’ vero che ero qui prima. Una esperienza difficile per me, ma oggi vogliamo vincere ». SPALLETTI – « Ha molti meriti. Lui mi ha voluto qui. Mi ha dato molta fiducia ». RINNOVO – « Lui lo merita. Fa un bel lavoro ». RISCATTO – « Questo non lo so. Io penso al campo e poi vediamo ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga a Sky: «Oggi vogliamo vincere. Spalletti? Contenti per il rinnovo. Ecco cosa penso del riscatto»

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