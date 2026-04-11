Bocce Volo | duelli decisivi e l’ultimo atto prima dello scudetto
Il campionato maschile di bocce nella disciplina Volo si avvia alla conclusione della stagione regolare con l’ultimo turno in programma. Le sfide di questa fase determineranno le posizioni finali e le squadre coinvolte nella zona retrocessione. La partita finale si terrà ad Aosta, dove si decideranno gli ultimi dettagli prima di conoscere le squadre qualificate per lo scudetto.
Il campionato maschile di bocce nella specialità Volo si appresta a chiudersi con l’ultimo turno della stagione regolare, che definirà le ultime gerarchie per la zona retrocessione in attesa del gran finale ad Aosta. Mentre il Veloce Club Pinerolo festeggia il ritorno nella massima serie dopo un solo anno di assenza, la BRB Ivrea punta alla conferma del titolo in casa, affrontando la Chiavarese a Salassa. La geografia della classifica e i duelli decisivi. Le sorti del torneo maschile sono ormai quasi cristallizzate, con le quattro migliori squadre già confermate per il prossimo appuntamento. La BRB Ivrea, che guida il gruppo con un distacco imbattibile fissato a 62 punti, giocherà l’ultima sfida casalinga contro la squadra ligure della Chiavarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Un derby da Pio. Esposito, l’ora dello Scudetto”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026.