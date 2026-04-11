Boato di notte | salta bancomat banda in fuga

Nella notte si è verificato un forte boato in un quartiere residenziale, seguito dalla segnalazione dei residenti alle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno riscontrato l’esplosione di un bancomat. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabili o sui danni causati dall’incidente. La zona è stata messa sotto controllo mentre le indagini continuano.

Un boato nella notte, la chiamata dei residenti al 112 e l’arrivo sul posto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Nella notte tra giovedì e venerdì una banda di criminali ha fatto esplodere il bancomat di corso Roma, sotto ai portici. I ladri sono riusciti a scappare con il bottino e l’istituto di credito ha dovuto interrompere il servizio, a causa dei danni ingenti, ancora in corso di quantificazione. I malviventi, infatti, grazie alla carica esplosiva, sono riusciti a sventrare lo sportello bancomat e a ritagliarsi la via, interna, verso la cassa di sicurezza della filiale colognese della Banca del territorio lombardo (la Bcc). Nella cassetta erano custoditi i contanti, che i banditi sono riusciti a portare via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boato di notte: salta bancomat banda in fuga Leggi anche: Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese, salta in aria un bancomat: indagano i carabinieri Leggi anche: Esplosione nella notte, assalto al bancomat: banda in fuga Argomenti più discussi: Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese, salta in aria un bancomat: indagano i carabinieri; Sotto il Gran Sasso si nasconde un acquifero parlante: la scienza spiega il boato di Ferragosto 2023; Un boato e poi il crollo: pino travolge un’auto a Ostia, paura per madre e il figlio di soli 4 anni; Il colpo messo a segno nella notte in un esercizio commerciale di Sermoneta. Dopo il boato, l'incendio. Indagini dei carabinieri. VIDEO | Tragedia sul lavoro a Palermo, la testimonianza: “Ho sentito il boato” Il racconto: https://qds.it/tragedia-lavoro-palermo-testimonianza-ho-sentito-boato/ - facebook.com facebook