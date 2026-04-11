Blocco mentale e resa finale | il verdetto amaro di Giampaolo

Il tecnico della squadra ha commentato la partita odierna, sottolineando che i giocatori sono rimasti bloccati mentalmente dopo aver subito il primo gol. Ha aggiunto che, nonostante gli sforzi, la squadra non è riuscita a reagire e ha mostrato difficoltà nel trovare ritmo e compattezza. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha lasciato molta delusione nello staff tecnico.

Il tecnico della squadra ha espresso profonda delusione per l’andamento della gara odierna, evidenziando come il gruppo sia rimasto bloccato mentalmente dopo la rete subita. Nonostante una prima frazione di gioco caratterizzata da controllo e buona gestione del ritmo, la prestazione è precipitata drasticamente nel finale, lasciando Giampaolo con l’amaro in bocca per la mancanza di coraggio mostrata dai suoi giocatori. L’analisi tattica di Giampaolo tra inerzia iniziale e vuoto mentale. La partita avrebbe dovuto rappresentare un test fondamentale per valutare la tenuta psicologica del gruppo, una vera sfida di nervi che si protrarrà fino al termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco mentale e resa finale: il verdetto amaro di Giampaolo Musetti: il blocco mentale che impedisce la vittoriaLa mental coach Nicoletta Romanazzi individua nei blocchi psicologici di Lorenzo Musetti la causa dei suoi fermarsi a un passo dalla vittoria. Leggi anche: Blitz contro gli antagonisti di Torino per il blocco dei treni. Scatta la resa dei conti