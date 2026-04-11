Blocco a Hormuz | la crisi logistica colpisce le aziende lombarde

Un blocco nello Stretto di Hormuz sta causando un forte rallentamento nelle operazioni logistiche a livello globale. Nonostante l’accordo di cessate il fuoco firmato tra Stati Uniti e Iran l’8 aprile 2026, il traffico commerciale nella zona è quasi completamente sospeso. Questa situazione ha ripercussioni anche sulle aziende della Lombardia, che dipendono da rotte internazionali per le proprie spedizioni. La crisi logistica si fa sentire su più fronti, rallentando le consegne e aumentando i costi.

Le operazioni logistiche globali subiscono un rallentamento drastico a causa dell'instabilità nello Stretto di Hormuz, dove il traffico commerciale è quasi del tutto bloccato nonostante l'accordo di cessate il fuoco siglato tra Stati Uniti e Iran l'8 aprile 2026. Solo otto navi hanno effettuato il transito nelle ultime ventiquattr'ore, un dato che evidenzia la distanza siderale rispetto alla media abituale di circa 60 imbarcazioni al giorno. Il blocco operativo ha una ricaduta diretta sulle atti . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco a Hormuz: la crisi logistica colpisce le aziende lombarde Diesel a 2 euro: la crisi di Hormuz colpisce SassariI prezzi del diesel nella provincia di Sassari hanno raggiunto la soglia psicologica dei due euro al litro, spinti dall’impennata del petrolio grezzo... Blocco Hormuz: 3.000 navi ferme, il Veneto in crisiLe rotte marittime verso il Golfo Persico si trovano oggi in una fase di blocco critico, con oltre 3. Temi più discussi: La guerra e la fame. Il blocco di Hormuz può scatenare una crisi alimentare globale (di G. Belardelli); Altro che blocco di Hormuz, l'Asia fa accordi con l'Iran per far passare il petrolio; Iran, pipeline e corridoio Imec: la strategia del Golfo per aggirare il blocco a Hormuz; Blocco di Hormuz: rischio aumento della fame nel mondo. La crisi lunga di Hormuz. Servono diversi mesi anche se si imbocca presto la strada giustaCon Trump che accusa l'Iran per la gestione pessima, disonorevole dello Stretto, resta l'ottimismo di Vance, che parte per Islamabad. La tempesta ... huffingtonpost.it La guerra e la fame. Il blocco di Hormuz può scatenare una crisi alimentare globaleSecondo le stime del World Food Programme 45 milioni di persone a rischio se il conflitto non dovesse terminare entro l'estate con i prezzi del petrolio sopra ... huffingtonpost.it È stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il ddl Immigrazione, che era stato licenziato dal Cdm l’11 febbraio scorso: contiene anche la discussa norma sul blocco navale per le imbarcazioni che trasportano migranti. Il testo ora è atteso in Parlamento: https:// - facebook.com facebook "La scuola non è antifascista, è libera". Striscione di Blocco Studentesco-CasaPouund fuori dalla scuola. Risposta dei collettivi: "Ma ringraziate che è antifascista, se no non sarebbe libera e voi non potreste scrivere queste stronzate, cretini". Udine. #Pietre @r x.com