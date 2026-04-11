Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni e notificato iscrizioni nel registro degli indagati in diverse località tra Sarzana, Carrara e Fosdinovo. Tre persone sono state coinvolte in un'indagine che le accusa di aver scritto graffiti con finalità terroristiche e di aver promosso atti di violenza. Le autorità hanno proceduto sulla base di elementi che suggeriscono un collegamento tra le scritte e attività di istigazione alla delinquenza.

Le autorità della Procura di Genova hanno disposto ieri perquisizioni e iscrizioni nel registro degli indagati in diverse località tra Sarzana, Carrara e Fosdinovo, colpendo tre individui accusati di istigazione a delinquere e imbrattamento con l’aggravante della finalità terroristica. L’operazione nasce in seguito alla comparsa di scritte vandaliche legate a contestazioni contro la guerra e le politiche belliche, un episodio che si inserisce in una fase di rinnovata attività delle frange anarchiche, tornate a manifestarsi con forza in concomitanza con le vicende giudiziarie riguardanti il detenuto Alfredo Cospito. L’escalation della tensione tra le cellule eversive e le decisioni ministeriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Sarzana: tre indagati per scritte terroristiche e violenza

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