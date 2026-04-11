BJK Cup 2026 | tutte le qualificate per le Finals Clamorosa eliminazione degli USA!

Le squadre che parteciperanno alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 sono state completate con l'eliminazione sorprendente degli Stati Uniti. La competizione si avvicina e le nazioni qualificate hanno definito il loro posto nel torneo, che si svolgerà nel prossimo futuro. La fase finale vedrà quindi confrontarsi le migliori nazionali di tennis femminile, dopo una serie di incontri che hanno portato alla selezione definitiva delle squadre partecipanti.

Si completa il quadro delle squadre qualificate alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: oltre alla Cina, ammessa di diritto in quanto Paese ospitante della manifestazione, sono state definite le altre 7 squadre che parteciperanno alla Final Eight al termine delle qualificazioni, tornate alla formula casa-trasferta. L’Italia a Velletri batte il Giappone per 3-1 (tie chiuso sul 3-0, con ultimo match giocato a punteggio acquisito) e potrà difendere il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. Avanza anche la Gran Bretagna, che passa per 1-3 a Melbourne, in casa dell’ Australia. Sarà da temere alle Finals il Kazakistan, che supera per 3-1 il Canada, al quale non basta la presenza di Bianca Andreescu per sovvertire il pronostico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BJK Cup 2026: tutte le qualificate per le Finals. Clamorosa eliminazione degli USA! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 7-5, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle FinalsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Leggi anche: Quando le Finals di BJK Cup 2026? Format e dove si giocheranno: c’è l’Italia