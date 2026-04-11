L’Italia si prepara a qualificarsi per la fase finale della Billie Jean King Cup 2026, con la possibilità di chiudere già dal doppio la pratica contro il Giappone. La squadra italiana ha ormai poche speranze di perdere il passaggio, che potrebbe essere ufficializzato nel corso della giornata. La finale si svolgerà a Shenzen, in Cina, e l’Italia sembra vicina a conquistare il biglietto per quella che sarà la fase conclusiva del torneo.

L’Italia è vicinissima a staccare il biglietto la Final Eight della Billie Jean King Cup ed oggi potrebbe chiudere definitivamente le valigie per partire in direzione di Shenzen (Cina) dove si disputerà la fase finale. Dopo la giornata di ieri, infatti, la pratica Giappone sembra ormai archiviata in quel Velletri, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che si trova comodamente sul 2-0. Nei singolari della prima giornata prima Elisabetta Cocciaretto e poi Jasmine Paolini hanno fatto il loro dovere, conquistando i primi due punti della sfida. La marchigiana ha sconfitto Moyuka Uchijima per 7-5 6-2, mentre la toscana non ha proprio avuto problemi contro Himeno Sakatsume, sconfitta nettamente per 6-3 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BJK Cup 2026, l’Italia è pronta a chiudere la pratica Giappone già dal doppio

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