Biodiversità a Napoli | Cina e Idi Salvatoretalia cooperano per il futuro del pianeta

A Napoli, due organizzazioni cinesi e italiane hanno avviato una collaborazione volta a tutelare la biodiversità. L’azione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la perdita degli ecosistemi, causata dall’intensificazione delle attività umane. Secondo fonti ufficiali, la riduzione delle specie e degli habitat riguarda ambienti terrestri, urbani e marini. La partnership mira a promuovere iniziative specifiche per preservare le risorse naturali della zona.

Napoli, boom di turisti e trasporti a singhiozzo. Conte: Il caos di Pasqua? E’ destinato a ripetersi nel prossimo ponte Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Giovanni Amendola, l’uomo che sfidò Mussolini. A Palazzo Serra di Cassano Herling, Lauro, Macry e Ranieri Mostre, al Museo della Moda “Tessere e Connettere”: un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli Inca Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Regione, Fico: “Rafforziamo sanità e mobilità sostenibile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Filiera corta e biodiversità: convegno per il futuro del ciboTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La XIX...

Le soluzioni energetiche per il futuro del pianeta non passano dallo stretto di HormuzI Paesi che reggono meglio la crisi sono quelli che hanno investito in solare, elettrico e batterie, secondo NPR e Bloomberg un esempio, in questo...

A Napoli 40 scienziati provenienti dalla Cina per il terzo convegno sino-italianoUn simposio di caratura internazionale con 40 scienziati provenienti dalla Cina. A Napoli, presso l'Art Hotel San Francesco al Monte, il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, organizzato da ... ansa.it

Napoli ospita il terzo Convegno Sino-Italiano sulla Biodiversità(Teleborsa) - Si è concluso a Napoli il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, promosso dal National Biodiversity Future Center e dalla Chinese Academy of Sciences, che per tre giorni, da gi ... finanza.repubblica.it