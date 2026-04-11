Biodigestori l' annuncio di Ama | Gli impianti di Cesano e Casal Selce pronti entro dicembre

L'azienda di gestione dei rifiuti ha comunicato che i biodigestori di Cesano e Casal Selce saranno completati entro la fine dell'anno, più precisamente entro il 31 dicembre. I due impianti sono in fase di sviluppo e si trovano nella fase finale dei lavori, con le date di consegna già fissate. La notizia riguarda la conclusione dei lavori e la messa in funzione dei biodigestori.