Biodigestori l' annuncio di Ama | Gli impianti di Cesano e Casal Selce pronti entro dicembre
L'azienda di gestione dei rifiuti ha comunicato che i biodigestori di Cesano e Casal Selce saranno completati entro la fine dell'anno, più precisamente entro il 31 dicembre. I due impianti sono in fase di sviluppo e si trovano nella fase finale dei lavori, con le date di consegna già fissate. La notizia riguarda la conclusione dei lavori e la messa in funzione dei biodigestori.
I due nuovi biodigestori di Cesano e Casal Selce "saranno pronti entro il 31 dicembre di quest'anno". A dirlo è stato il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, in occasione di un dibattito dedicato ai due impianti in corso di realizzazione a Roma e organizzato all’interno del Festival del.🔗 Leggi su Romatoday.it
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