Per chi sta pianificando un viaggio tra maggio e giugno, sono disponibili biglietti a meno di 200 euro per le Seychelles. Tuttavia, l’associazione dei consumatori avverte che, in alcuni casi, potrebbero esserci rischi legati a tariffe molto basse. Si consiglia di verificare attentamente le condizioni del volo e di considerare eventuali costi nascosti prima di procedere all'acquisto.

La crisi in Medio Oriente presenta anche un’altra faccia della medaglia e potrebbe determinare vantaggi per chi prenota oggi un volo per raggiungere una destinazione estera o una meta esotica. È quanto mette in evidenza Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Parallelamente, il rischio concreto è che nelle prossime settimane, anche a causa dei rincari del jet-fuel, le tariffe aeree per destinazioni più vicine e tipicamente estive come Grecia o Spagna subiscano un forte rialzo. Non solo: se si acquista ora un biglietto per la prossima estate, lo si fa, in certo senso, “al... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Biglietti a meno 200 euro per le Seychelles, ma ecco quali sono i rischi

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