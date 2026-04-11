Bigenitorialità ecco i nomi del nuovo direttivo | in cantiere il progetto Sos Casa

Nella prima assemblea del Comitato per la difesa della bigenitorialità sono stati eletti i membri del nuovo direttivo. L’organizzazione si prepara a sviluppare il progetto “Sos Casa” e a coordinare le iniziative sul territorio. La riunione ha segnato l’inizio delle attività ufficiali del comitato, che si occuperà di promuovere e tutelare il principio della bigenitorialità. I nomi dei componenti del direttivo sono stati comunicati durante l’incontro.