Bigenitorialità ecco i nomi del nuovo direttivo | in cantiere il progetto Sos Casa
Nella prima assemblea del Comitato per la difesa della bigenitorialità sono stati eletti i membri del nuovo direttivo. L’organizzazione si prepara a sviluppare il progetto “Sos Casa” e a coordinare le iniziative sul territorio. La riunione ha segnato l’inizio delle attività ufficiali del comitato, che si occuperà di promuovere e tutelare il principio della bigenitorialità. I nomi dei componenti del direttivo sono stati comunicati durante l’incontro.
Prende forma l’organizzazione del Comitato per la difesa della bigenitorialità, che nella sua prima assemblea ha eletto il direttivo chiamato a guidare le attività sul territorio.A ricoprire il ruolo di direttore sarà Pietro Fattori, giornalista e communication manager, da anni diviso tra Roma e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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