Domenica 12 aprile 2026 alle 19:00 si svolgerà la partita tra Benfica e Nacional Madeira, con le formazioni ufficiali già annunciate. La stagione del Benfica non ha ancora portato i risultati sperati, e nelle occasioni decisive ha sempre deluso, senza riuscire a conquistare vittorie importanti. La sfida si presenta come un’occasione per i padroni di casa di risalire la classifica, mentre il Nacional cerca un risultato positivo in trasferta.

L’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito. Anche lunedì scorso la squadra di Mourinho ha buttato via due punti molto importanti nella gara contro il Casa Pia: con un rendimento simile e con questa discontinuità sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza subire gol?

Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza subire gol?L’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito.

Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida sbilanciatissima al Da LuzL’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito.