Domenica 12 aprile 2026 alle 19:00 si affrontano Benfica e Nacional Madeira in una partita valida per il campionato portoghese. Il Benfica non ha ancora avuto un’annata brillante e ha spesso fallito occasioni importanti, specialmente nelle partite decisive. La squadra di casa punta a ottenere una vittoria senza subire gol, mentre il Nacional Madeira cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. Sono attesi dettagli sulle formazioni e sulle quote di scommessa.

L’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito. Anche lunedì scorso la squadra di Mourinho ha buttato via due punti molto importanti nella gara contro il Casa Pia: con un rendimento simile e con questa discontinuità sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza subire gol?

Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida sbilanciatissima al Da LuzL’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito.

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