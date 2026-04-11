Benevento provvedimento di archiviazione anche per l’ultimo procedimento a carico della Marajà srls

Il Gip del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione anche per l’ultimo procedimento a carico della società Marajà s.r.l.s. Questa decisione arriva dopo aver valutato le risultanze delle indagini e delle evidenze raccolte nel corso delle attività investigative. La vicenda riguarda una serie di contestazioni legate alla società, che ora risultano archiviate senza ulteriori sviluppi. La notizia ha avuto risalto nel pomeriggio locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto In data odierna il GIP, del Tribunale di Benevento, dr.ssa Di Carlo, a più di due anni di distanza ed in scioglimento della riserva del 2102025 a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata per la discussione delle parti ha così deciso con provvedimento di archiviazione e consequenziale restituzione degli atti al P.M.. Parola fine anche per l’ultimo procedimento penale ancora pendente in capo al legale rappresentante della Marajà s.r.l.s., il sig. Antonio Rapuano, scaturito dal Blitz condotto dai militari dell’arma dei Carabinieri sezioni Nucleo forestale ed Ispettorato del lavoro in cui venne inizialmente sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa una porzione dell’ampia area di 8300 metri quadrati in cui attualmente insiste la sede operativa della Marajà s. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, provvedimento di archiviazione anche per l’ultimo procedimento a carico della Marajà s.r.l.s. Leggi anche: Tribunale di Foggia, sentenza di procedimento penale a carico di Radatti Giuseppe Guidava un camion pieno di farmaci senza patente e con un provvedimento di espulsione a caricoL'uomo, fermato dalla guardia di finanza, era irregolare sul territorio nazionale. Benevento, gestione illecita di domande per ottenere indennità assistenziali: sospesa collaboratrice di un patronatoNei giorni scorsi, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, della durata di un anno, nei conf ... ntr24.tv Benevento, falsi certificati in cambio di denaro: sospesa collaboratrice di patronatoAvrebbe reperito certificazioni mediche false per far ottenere l'invalidità civile, in cambio di denaro, e per questo una collaboratrice in servizio in un ... ilmattino.it