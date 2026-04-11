Benevento commozione per il trigesimo del maestro Ernesto Botticella

A Benevento si svolgerà un momento di commemorazione in occasione del trigesimo della morte di Ernesto Botticella, figura nota nel settore della formazione tecnica della zona. La comunità si riunirà per ricordare il professionista, che ha avuto un ruolo importante nel contesto locale. La cerimonia si terrà in un luogo pubblico della città, con la partecipazione di familiari, amici e colleghi.

La comunità di Benevento si preparerà a un momento di profondo raccoglimento collettivo per onorare la memoria di Ernesto Botticella, figura centrale della formazione tecnica locale. L’appuntamento per celebrare il trigesimo della sua scomparsa è fissato per le ore 18:00 presso la chiesa di San Donato, situata in corso Dante, dove si riuniranno parenti, ex discepoli, colleghi e i rappresentanti delle categorie professionali che lo hanno impegnato per decenni. Il docente, nato nella città beneventana il 7 novembre 1939, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale e formativo del territorio sannito. La sua vita è stata dedicata quasi interamente alla trasmissione del sapere tecnico, lavorando con dedizione negli istituti superiori della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, commozione per il trigesimo del maestro Ernesto Botticella Leggi anche: Trigesimo di Domenico: messa per il piccolo guerriero, un momento speciale da non perdere! Vittoria in Coppa Italia del Benevento 5, il consigliere Enzo Lauro: “Grazie per aver veicolato il brand Benevento”Tempo di lettura: 2 minuti“La città di Benevento è orgogliosa di poter festeggiare il nuovo successo sportivo ottenuto dal Benevento 5 nella Coppa...