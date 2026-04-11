Benevento | 111 arresti e migliaia di multe città sotto controllo

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento, nel corso di un sabato, sono stati effettuati 111 arresti e sono state comminate migliaia di multe. La città si presenta sotto un forte intervento delle forze dell'ordine, con un incremento delle operazioni mirate al controllo delle strade e alla repressione di attività illecite. La situazione ha portato a un'alta presenza di forze di polizia e a un continuo monitoraggio degli spazi pubblici.

Benevento si risveglia in un sabato di intensa attività che tocca la sicurezza pubblica, la mobilità urbana e le prospettive di sviluppo cittadino. Tra le celebrazioni al Teatro Romano per l’anniversario della Polizia di Stato, il fronte aperto dal Comune con la società Trotta bus per il servizio TPL e i dibattiti sulla rigenerazione urbana presso Confindustria, la città sannita affronta una giornata densa di sfide amministrative e sociali. Sicurezza e controllo sul territorio: il bilancio della Polizia di Stato e della Municipale. Le mura storiche di Benevento hanno fatto da cornice a un momento di riflessione e riconoscimento per le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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