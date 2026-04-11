Basket pratese | Dragons e Union in campo per sfide decisive

Il campionato di basket di Prato si avvicina a due partite fondamentali, con le squadre dei Dragons e dell’Union pronte a scendere in campo. Entrambe le gare sono programmate per questa domenica e rappresentano momenti chiave per le rispettive stagioni. Ogni squadra cerca di ottenere un risultato che possa influenzare la classifica e le prossime fasi del torneo. La giornata promette di essere decisiva per il proseguo del campionato locale.

Il basket pratese si prepara a una domenica decisiva, con due sfide che pesano in modo differente ma altrettanto cruciale sul destino della stagione. Da un lato, i Dragons cercano di consolidare il secondo posto in Serie C attraverso un derby contro l’Agliana; dall’altro, l’Union punta a una riscossa immediata contro il Castelfiorentino per confermare la propria supremazia nel campionato. L’obiettivo dei Dragons: blindare il vice-podio nel derby di Agliana. Dopo aver festeggiato sabato scorso il secondo successo consecutivo nel Trofeo Piperno, con Manfredini, Catalano e Pacini protagonisti del traguardo, la squadra guidata da Edoardo Banchelli torna a concentrarsi sul campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket pratese: Dragons e Union in campo per sfide decisive Union contro Dragons. Il super derby di basketPrato, quest’anno, è la "basket city" della Toscana della serie C e domani alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice: Prato Dragons – Union Basket... Leggi anche: Union e Dragons. Le più belle in campo