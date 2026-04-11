Basket OraSì in trasferta a Jesi Coach Auletta | Dovremo avere autostima e lucidità
Dopo aver conquistato una vittoria importante nella partita precedente, la squadra di basket di Ravenna si prepara ora a giocare in trasferta contro la squadra di Jesi. Il coach ha sottolineato l’importanza di mantenere autostima e lucidità durante la gara. La partita rappresenta una nuova sfida per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti fondamentali in campionato.
Archiviata l’importante vittoria della scorsa settimana, l’OraSì Basket Ravenna si prepara ad affrontare la difficile trasferta sul campo della General Contractor Jesi. Alla vigilia della gara, coach Auletta ha analizzato il momento della squadra e presentato il prossimo appuntamento.Il successo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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