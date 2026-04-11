Basket OraSì in trasferta a Jesi Coach Auletta | Dovremo avere autostima e lucidità

L’OraSì Basket Ravenna si prepara per una sfida in trasferta contro la General Contractor Jesi, dopo aver ottenuto una vittoria nella partita precedente. La squadra si allena con l’obiettivo di affrontare la gara con autostima e lucidità, come ha dichiarato il coach. La partita rappresenta un nuovo impegno nel campionato e richiede concentrazione e preparazione.

Archiviata l’importante vittoria della scorsa settimana, l’OraSì Basket Ravenna si prepara ad affrontare la difficile trasferta sul campo della General Contractor Jesi. Alla vigilia della gara, coach Auletta ha analizzato il momento della squadra e presentato il prossimo appuntamento.Il successo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Trasferta a Piombino per l’OraSì, coach Auletta: "Sarà fondamentale curare i dettagli"Nella 24esima giornata di Serie B, l’OraSì Basket Ravenna sarà impegnata in trasferta sul campo della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che si...