Basket confermati contatti Olimpia-Oaktree | Ma niente di concreto per ora
Nelle ultime ore, sono stati confermati i contatti tra la squadra di basket e il gruppo di investimento Oaktree, ma non ci sono ancora accordi formali o proposte ufficiali. Il presidente della Fondazione Giorgio Armani e del club ha precisato che al momento si tratta solo di discussioni verbali, senza sviluppi concreti o dettagli definiti. La situazione rimane quindi in fase preliminare, senza novità ufficiali.
Pantaleo Dell’Orco, presidente della Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione di Olimpia Milano, ha detto che con Oaktree al momento “non c’è niente di concreto” ma “solo parole”.Le voci sulla cessione delle quoteSi riferisce alle voci su una presunta trattativa con il fondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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