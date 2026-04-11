Basket confermati contatti Olimpia-Oaktree | Ma niente di concreto per ora

Nelle ultime ore, sono stati confermati i contatti tra la squadra di basket e il gruppo di investimento Oaktree, ma non ci sono ancora accordi formali o proposte ufficiali. Il presidente della Fondazione Giorgio Armani e del club ha precisato che al momento si tratta solo di discussioni verbali, senza sviluppi concreti o dettagli definiti. La situazione rimane quindi in fase preliminare, senza novità ufficiali.