Nella ventiseiesima giornata di Serie A, Venezia e Reggio Emilia ottengono vittorie importanti nei rispettivi incontri. Venezia si impone con un punteggio di 89-74 contro Brescia al Taliercio, grazie a una prestazione significativa di Jason Burnell. Contestualmente, Reggio Emilia vince facilmente contro Cremona, consolidando la propria posizione in classifica. I risultati confermano il momento positivo delle due formazioni in questa fase della stagione.

Sorridono Venezia e Reggio Emilia nei due anticipi della ventiseiesima giornata di Serie A. La Reyer fa suo l’atteso big match contro la Reyer Venezia, sbancando il Taliercio per 89-74 grazie ad uno straordinario Jason Burnell. La Unatholes, invece, ha vita agevole in casa contro la Vanoli Cremona, vincendo 96-78 e ottenendo due punti importanti nella corsa ai playoff. Con un secondo tempo irreale di Jason Burnell, la Germani Brescia si porta al comando della classifica in solitaria per una notte. L’americano segna 28 punti, ventuno nel solo secondo tempo, trascinando la Germani alla vittoria per 89-74. Decisivo proprio un ultimo quarto da 24-11, con una Reyer che sembrava abbastanza in controllo all’intervallo, prima di subire la rimonta di Brescia, che va oltre le assenze e con un Della Valle (solo 4 punti) condizionato dai falli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Brescia sbanca Venezia nello scontro al vertice. Reggio Emilia facile con Cremona

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