Basket 3×3 | Italia a un passo dai Mondiali battuto anche l’Egitto

L’Italia di basket 3×3 ha ottenuto la seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali, battendo anche l’Egitto a Singapore. La partita si è conclusa con un punteggio di 21-19, permettendo alla squadra di ottenere il primo posto nella Pool B. L’allenatore Claudio Negri ha guidato la squadra in questa fase del torneo.

L’Italia vince anche la seconda partita della Pool B nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3. A Singapore la squadra azzurra, allenata da Claudio Negri, supera l’Egitto in un combattuto confronto: 21-19 il punteggio finale che regala il primo posto. L’avversaria, domani alle 13:25, sarà la Cechia: chi vince va subito ai Mondiali, chi perde disputerà un altro match con la perdente di Brasile-Nuova Zelanda. Si apre con l’appoggio di Valentini, cui risponde Abdallah dall’arco per due volte ed è rapido 1-4 per l’Egitto che, vista la sconfitta con la Nuova Zelanda, ha più che bisogno di vincere. Il divario rimane tra i 2 e i 3 punti per un po’, poi Mido Taha sigla il tiro dall’arco del 4-8 quando sono passati poco più di 2?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: Italia a un passo dai Mondiali, battuto anche l’Egitto Leggi anche: Doppia sconfitta per la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket. Cambia tanto anche per l’Italia Mondiali Curling, l’Italia conquista i playoff: battuto il GiapponeL’Italia ha vinto ancora ai Mondiali di Curling: nella notte italiana, gli Azzurri hanno battuto il Giappone con il punteggio di 6-4 L’Italia del...