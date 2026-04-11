Barletta 16enne si schianta in scooter durante il sorpasso di una bici elettrica | è morto

A Barletta, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre guidava uno scooter. Secondo quanto riferito, insieme a un amico stava tentando di sorpassare una bicicletta elettrica quando ha perso il controllo del veicolo. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.