Barletta 16enne si schianta in scooter durante il sorpasso di una bici elettrica | è morto
A Barletta, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre guidava uno scooter. Secondo quanto riferito, insieme a un amico stava tentando di sorpassare una bicicletta elettrica quando ha perso il controllo del veicolo. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.
Un 16enne di Barletta è morto dopo un incidente con lo scooter. Insieme a un amico ha perso il controllo del mezzo durante un sorpasso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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