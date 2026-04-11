Bari in salita | KO a Monza e la lotta salvezza si fa drammatica

Il Bari ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Monza, risultato che lo colloca nelle zone basse della classifica. La partita si è giocata all’U Power Stadium e ha portato il club pugliese a confrontarsi con una situazione difficile nella corsa alla salvezza. La squadra avrà ora bisogno di rispondere alle difficoltà del momento per cercare di migliorare la propria posizione in campionato.

Il Bari si ritrova immerso nelle zone calde della lotta per la salvezza dopo la sconfitta subita in Lombardia contro il Monza, terminata per 2-0 all’U Power Stadium. La squadra guidata da Moreno Longo, pur mostrando un assetto tattico ordinato, non è riuscita a frenare i padroni di casa che hanno sfruttato il momento di fragilità dei veneti per scivolare in classifica, approfittando anche del recente inciampo del Venezia. In un contesto dove ogni singolo punto pesa sul destino della stagione, i biancorossi sono rimasti bloccati in piena zona playout, attestandosi a pari merito con il Padova. Quest’ultima squadra gode però di un leggero vantaggio derivante dalle due vittorie ottenute durante gli scudetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari in salita: KO a Monza e la lotta salvezza si fa drammatica Serie B, Sampdoria ko a Mantova. Il Venezia si impone sul Pescara. La lotta salvezza si accende!Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta):... San Giuliano, ko con la Lucchese: rigori dubbi e amarezza per la squadra di Roventini, il campionato si fa in salita.San Giuliano, la Sconfitta al Porta Elisa e l’Amara Constatazione: “Il Gioco si Fa Duro” Il San Giuliano, attualmente in difficoltà nel campionato di...