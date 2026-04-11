Bari il forum per difendere la sanità | lotta a corruzione e sprechi

Il 14 aprile si terrà a Bari la sesta edizione della Giornata nazionale per l’integrità in sanità, che si svolgerà presso l’Auditorium Arcobaleno. L’evento si concentra sulla lotta alla corruzione e agli sprechi nel sistema sanitario pubblico, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. La manifestazione mira a mettere in evidenza le problematiche legate alla trasparenza e alla gestione corretta delle risorse sanitarie.

Il prossimo 14 aprile, l’Auditorium Arcobaleno di Bari ospiterà la sesta edizione della Giornata nazionale per l’integrità in sanità, un evento che porterà il dibattito sulla tutela del sistema sanitario pubblico al centro del territorio pugliese. L’incontro, organizzato presso la sede della Direzione generale della ASL di Bari dalle ore 9.00 alle 13.00, nasce dalla volontà di affrontare temi cruciali come la trasparenza, la prevenzione della corruzione e la responsabilità, pilastri necessari per garantire la salute come bene comune a tutta la cittadinanza. Promossa dal centro di ricerca RE-ACT insieme a Transparency International Italia, la manifestazione è curata da Raffaele Iorio, che ricopre il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l’ASL di Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il forum per difendere la sanità: lotta a corruzione e sprechi Lotta agli sprechi, il progetto 'Mistery Box' arriva al JamboDall’8 al 12 aprile 2026 l’iniziativa farà tappa anche a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con uno spazio dedicato di “Ama Discount”... Sanità siciliana: il boss smantella la rete di corruzioneLa politica siciliana si trova al centro di un turbine giudiziaria che rischia di travolgere l’intero schieramento del centrodestra regionale. Temi più discussi: Forum ecosostenibilità Tn, Antonicelli (Amiu Puglia): Differenziata in crescita a Bari e Foggia, nuove tecnologie per accelerare; Il valore pubblico della Sanità quale bene comune: a Bari la VI Giornata nazionale per l’integrità; Dove andare a Pasquetta 2026 a Bari e in Puglia: mare, borghi e castelli misteriosi; Firenze, arriva Frah Quintale in concerto al Mandela Forum. Zurino riunisce a Bari imprese, istituzioni e big dell’economia per il Forum Italiano dell’Export 2025La Fiera del Levante di Bari ospiterà l’edizione 2025 del Forum Italiano dell’Export (IEF), un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al futuro del commercio internazionale, alle nuove geografie ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari. Al via domani il Forum Mediterraneo in sanità. Focus su innovazione e sostenibilità cureLa due giorni di incontri e confronti organizzata dalla Fondazione per la Sicurezza in Sanità in collaborazione con AResS Puglia, affronterà diversi temi: dall'umanizzazione delle strutture ... quotidianosanita.it Bari, spari davanti alla sala giochi: i residenti minacciati nel portone di casa da baby gang, cresce la paura x.com È giallo sull’identità del benefattore che ha donato quasi due milioni di euro alla parrocchia di San Francesco, affacciata su piazza Garibaldi al quartiere Libertà di Bari. Secondo indiscrezioni raccolte in sagrestia, si tratterebbe di una vedova con un figlio stu - facebook.com facebook