Barbagallo Pd | Da Sigonella grande mobilitazione per dire stop ad uso base
Un rappresentante del Partito Democratico ha espresso preoccupazione per l’uso della base militare di Sigonella, evidenziando una forte mobilitazione contro il suo impiego non solo in operazioni di guerra, ma anche nel supporto logistico alla campagna militare in Iran condotta dagli Stati Uniti e Israele. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un crescente dibattito sulla presenza militare nella struttura e sul suo ruolo nelle recenti tensioni internazionali.
“No alla guerra. No all’utilizzo della base di Sigonella non solo in operazioni belliche ma anche al suo coinvolgimento nel supporto logistico a nella guerra folle contro l’Iran intrapresa dagli Stati Uniti e da Israele. Ci siamo opposti, come Pd, fin dall’inizio alla strumentalizzazione della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Guerra in Iran, Barbagallo (Pd): “Conflitto illegale, sabato a Sigonella grande mobilitazione per la pace”“Di fronte a fatti di questa gravità, Sigonella non deve più essere coinvolta in nessun modo.
L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ad alcuni voli Usa diretti in Medio OrienteRoma, 31 marzo 2026 – L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella.