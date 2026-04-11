Barbagallo Pd | Da Sigonella grande mobilitazione per dire stop ad uso base

Un rappresentante del Partito Democratico ha espresso preoccupazione per l’uso della base militare di Sigonella, evidenziando una forte mobilitazione contro il suo impiego non solo in operazioni di guerra, ma anche nel supporto logistico alla campagna militare in Iran condotta dagli Stati Uniti e Israele. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un crescente dibattito sulla presenza militare nella struttura e sul suo ruolo nelle recenti tensioni internazionali.