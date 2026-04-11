Il Tribunale di Campobasso ha stabilito il rimborso di oltre 110 mila euro a favore di due imprese locali, condannando due grandi gruppi bancari nazionali. La decisione riguarda contenziosi legati alla gestione dei conti correnti e si basa su costi considerati illegali. La vicenda si inserisce in una serie di casi in cui le banche sono state condannate per pratiche ritenute scorrette nei confronti di clienti imprenditoriali.

Il Tribunale di Campobasso ha imposto a due grandi gruppi bancari nazionali il rimborso di oltre 110mila euro a favore di due realtà imprenditoriali del territorio, a seguito di contenziosi legati alla gestione di conti correnti. Le sentenze, emesse rispettivamente il 3 febbraio e il 9 aprile 2026, sanciscono l’illegittimità di diverse voci di costo applicate dagli istituti di credito. Dalla posizione debitoria al credito di 91mila euro. Un caso emblematico riguarda una società della provincia che ha gestito un rapporto bancario per un ventennio, tra il 1998 e il 2022. La vicenda si è conclusa con la sentenza n. 2972026, pronunciata dalla giudice Filomena Girardi il 9 aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche condannate: imprese vincono 110mila euro su costi illegali

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